Кличко прокоментував обвал Шулявського мосту з місця події

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Шулявський міст, який обвалився, не перебував у аварійному стані.
Про це Віталій Кличко заявив пресі на місці події.
Зараз працівники будуть обстежувати міст, але я хочу наголосити, що міст не був у аварійному стані,
– сказав Кличко.
У нас є пропозиції на ремонт цього мосту. Те що відбувається зараз тільки прискорить наші дії щодо інвестицій на реконструкцію,
– заявив мер Києва.
Кличко також згадав, що після пожежі, яка сталася на мосту кілька років том, експерти дали висновки, що міст можна експлуатувати.