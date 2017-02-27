Кличко прокоментував обвал Шулявського мосту з місця події

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Шулявський міст, який обвалився, не перебував у аварійному стані.

Про це Віталій Кличко заявив пресі на місці події.

Зараз працівники будуть обстежувати міст, але я хочу наголосити, що міст не був у аварійному стані,

– сказав Кличко.

У нас є пропозиції на ремонт цього мосту. Те що відбувається зараз тільки прискорить наші дії щодо інвестицій на реконструкцію,

– заявив мер Києва.

Кличко також згадав, що після пожежі, яка сталася на мосту кілька років том, експерти дали висновки, що міст можна експлуатувати.