Колишній нардеп Бережна загинула в аварії, – ЗМІ

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Ірина Бережна загинула в аварії. ДТП трапилась вранці в суботу на узбережжі Адріатичного моря між Італією і Хорватією.

Про це пише видання LB.ua.

Читайте також: В Туреччині рейсовий автобус потрапив у моторошну ДТП: з'явились відео, фото

За даними видання, Бережна їхала в машині з 8-річною донькою. Її водій найвірогідніше не впорався з керуванням.

Екс-депутат і водій загинули на місці. Дочка Бережної отримала незначні травми. Її життю нічого не загрожує.

Довідка: Ірина Бережна була депутатом двох скликань Верховної Ради шостого (2007-2012) і сьомого (2012-2014). Була членом фракції Партії регіонів, входила до комітету Ради з питань правосуддя.



У своїй депутатській роботі запам’яталась "кнопкодавством". У березні 2013 вона проголосувала карткою Сергія Ківалова. 5 червня 2012 вона проголосувала за закон, що посилював статус російської мови в Україні, при цьому сама Бережна того дня не була зареєстрована в сесійній залі. Вона також була однією з авторів законопроекту про заборону продажу алкоголю в нічний час.



Бережна була неодружена. Виховувала дочку Даніеллу. 13 серпня їй мало виповнитись 37 років.