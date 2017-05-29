Компанія "Нібулон" відроджує суднобудування

Лідер аграрної галузі компанія "Нібулон" відроджує і суднобудування.

Напередодні на власному заводі в Миколаєві компанія ввела в експлуатацію два нові сучасні цехи металообробки та газової різки металу.

В черзі на працевлаштування стоїть 9 тисяч людей. Ці люди працюють за кордоном і чекають коли ми відкриємо нові робочі місця у нас в Миколаєві. Ми не боїмося, ми вкладаємо великі кошти в надсучасне виробництво для того, щоб ці люди повернулись в Україну,

– зазначив генеральний директор ТОВ СП ''Нібулон'', Герой України Олексій Вадатурський.

Компанія будує флот без підтримки держави, натомість за повного сприяння провідних міжнародних фінансових інститутів. Проте в обладміністрації переконані – із "Нібулона" почнеться власний вантажний флот України.

"Компанія "Нібулон" є потужним партнером. І держава буде підтримувати цю компанію і будь-яку компанію, яка працює на користь громади, на користь саме своїх", – сказав голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко.

"Сьогоднішня подія у компанії "Нібулон" є яскравим свідченням того, наскільки успішним сьогодні є українське суднобудування і якого успіху воно може досягнути в майбутньому", – додав посол Бельгії Люк Якобс.

Мов символом відродження є черговий буксир "Анатолій Ганькевич", який спустили на воду цього ж дня, і назвали на честь видатного миколаївського корабела.