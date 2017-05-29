12:18
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 11:00: Зв'язки Росії з ІДІЛ. В Одесі зірвали концерт української співачки
Випуск новин
11:44, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Компанія "Нібулон" відроджує суднобудування

12:12, сьогодні 29 Читать новость на русском

Лідер аграрної галузі компанія "Нібулон" відроджує і суднобудування.

Напередодні на власному заводі в Миколаєві компанія ввела в експлуатацію два нові сучасні цехи металообробки та газової різки металу.

В черзі на працевлаштування стоїть 9 тисяч людей. Ці люди працюють за кордоном і чекають коли ми відкриємо нові робочі місця у нас в Миколаєві. Ми не боїмося, ми вкладаємо великі кошти в надсучасне виробництво для того, щоб ці люди повернулись в Україну,
– зазначив генеральний директор ТОВ СП ''Нібулон'', Герой України Олексій Вадатурський.

Компанія будує флот без підтримки держави, натомість за повного сприяння провідних міжнародних фінансових інститутів. Проте в обладміністрації переконані – із "Нібулона" почнеться власний вантажний флот України.

"Компанія "Нібулон" є потужним партнером. І держава буде підтримувати цю компанію і будь-яку компанію, яка працює на користь громади, на користь саме своїх", – сказав голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко.

"Сьогоднішня подія у компанії "Нібулон" є яскравим свідченням того, наскільки успішним сьогодні є українське суднобудування і якого успіху воно може досягнути в майбутньому", – додав посол Бельгії Люк Якобс.

Мов символом відродження є черговий буксир "Анатолій Ганькевич", який спустили на воду цього ж дня, і назвали на честь видатного миколаївського корабела.

Теги: Миколаїв
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Саміт
сьогодні, 12:13 Саміт "Великої сімки": шестеро проти Трампа
Борис Немировський 138
Вмикай голосніше! 10 крутих треків травня, які варто почути
сьогодні, 10:03 Вмикай голосніше! 10 крутих треків травня, які варто почути
Олена Булан 877
Будни
сьогодні, 08:03 Будни "ЛНР": все хорошое приходит только с переездом отсюда
Ольга Черненко 3263
Три реформы, без которых движение Украины вперед невозможно
28 травня, 22:04 Три реформы, без которых движение Украины вперед невозможно
Олег Пономарь 9860
Найсмішніші меми тижня: сімейка Трампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю
28 травня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: сімейка Трампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю
3604
Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
 19 грудня 2016 , 10:01 8
Росія фізично не зможе збити українські ракети, – військовий експерт
2 грудня 2016 , 00:42 11
"Приватбанк" на кілька днів може призупинити роботу, – журналіст
 18 грудня 2016 , 16:08 9
Глобальні тренди в АПК можуть сформувати конкурентні переваги для України, – Максим Мартинюк
 4 квітня , 17:07
ЗМІ повідомляють про першу реакцію Росії на ракетні стрільби України поблизу Криму
1 грудня 2016 , 09:52 50
Російський бойовик, який топтав український прапор на Донбасі, залишився без ніг: фото
 11 січня , 02:51 50
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук