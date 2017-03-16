Кому дістались землі бійців АТО : шокуюче розслідування

У свіжому випуску програми "Слідство.Інфо" – бійці і досі чекають обіцяних земельних ділянок, а високопосадовці отримують найкращі гектари.

В Київській міській раді вирішили, що будуть виділяти земельні ділянки учасникам бойових дій під селищем Биківня, що на околицях Києва, але швидко зіткнулися з проблемою відсутності детального плану території, в цьому випадку видача землі – поза законом.

Окрім проблем з документами, були складнощі з визначенням, кому саме з родин виділити ділянки. За 2,5 роки менше ста родин загиблих бійців отримали ділянки – це менше половини. А з понад 18 тисяч живих учасників АТО, ділянку не отримав жоден.

Місцеві жителі Биківні протестують проти законного права родин бійців на земельні ділянки. Вони стверджують, що захищають свої землі від нової масштабної забудови.

Землю сім’ям загиблих видали серед величезних ділянок, які раніше Київрада видала у приватну власність, без детальних планів, довгих розробок і обговорень.

Так цілим рядом земельних ділянок заволодів київський прокурор і син депутата Київради Генадія Ільїна Микита Ільїн. В мерії знають про цю ситуації і планували затвердити детальний план на всю територію Биківні, таким чином узаконивши усю попередню роздачу впливовим особам.

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Хто цинічно забирає землі у бійців – дивіться у розслідуванні.