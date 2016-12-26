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Телеканал новин 24 Корпоратив на мільйон: як податківці з шиком відсвяткували Новий рік
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Корпоратив на мільйон: як податківці з шиком відсвяткували Новий рік

10:34, сьогодні 11129 Читать новость на русском
Веселі податківці
Веселі податківці / bihus.info

Новорічний корпоратив для близько 1 тисячі співробітників Державної фіскальної служби міста Києва проходив у окремому павільйоні на території ВДНГ і коштував щонайменше 1 мільйон гривень.

Програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" підрахувала орієнтовну вартість святкування фіскалів. У розпорядженні ДФС був окремий павільйон №7 на території національного комплексу "Виставка досягнень народного господарства" (ВДНГ), вхід до якого дозволяли згідно списків. Оренда такого павільйону коштує близько 50 тисяч гривень на добу, ще 25 тисяч гривень – додаткові арендні кошти за час, необхідний для декору приміщення.

Для податківців влаштували окремий спеціальний випуск відомого новорічного 3D шоу "Вартові мрій". Вартість квитків на такий захід від 200 до 2000 гривень за відвідувача у новорічний сезон, та 200-1000 гривень з 6 січня. Для розрахунку використовувалась середня вартість квитка у півтисячі гривень.

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Розважав фіскалів народний артист України Олександр Пономарьов. Виступ Пономарьова на корпоративному заході учасники шоу-ринку оцінюють приблизно у 6-7 тисяч доларів.

Харчування проводили силами кейтерингу. Мінімальне замовлення такого обслуговування від 150 гривень на одну людину. Відтак частування коштувало щонайменше 150 тисяч гривень.

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Загальна вартість заходу сягає близько одного мільйона гривень. Подібну цифру підтвердили програмі і джерела у ДФС. За словами співробітника служби, біля 10% вартості заходу покрили відвідувачі, решту – профспілкові органи ДФС.

Теги: Україна Київ Новорічні свята Державна фіскальна служба Роман Насіров Наші гроші
Джерело: 24 Канал
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