Курс валют на 31 травня: євро суттєво впав у ціні

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На середу, 31 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро: 26,35 гривні за долар та 29,44 гривні за євро.
За даними фінансового регулятора, курс американського долара щодо гривні змінився на 1 копійку. Так, якщо на вівторок, 30 травня, курс долара був закладений на рівні 26,34 гривні, то у вівторок ця цифра змінилася до 26,35 гривені.
А от євро у ціні сутєєво подешевшав. У порівнянні з вівторком валюта Європейського Союзу подешевшела на вісім копійок. Відтак за один євро 31 травня Національний банк України пропонує віддавати 29,44 гривні.
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