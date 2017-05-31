Курс валют на 31 травня: євро суттєво впав у ціні

На середу, 31 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро: 26,35 гривні за долар та 29,44 гривні за євро.

За даними фінансового регулятора, курс американського долара щодо гривні змінився на 1 копійку. Так, якщо на вівторок, 30 травня, курс долара був закладений на рівні 26,34 гривні, то у вівторок ця цифра змінилася до 26,35 гривені.

А от євро у ціні сутєєво подешевшав. У порівнянні з вівторком валюта Європейського Союзу подешевшела на вісім копійок. Відтак за один євро 31 травня Національний банк України пропонує віддавати 29,44 гривні.

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