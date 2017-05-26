Курс валют на 26 травня: євро суттєво додав

Офіційний курс гривні щодо американського долара та євро на п'ятницю, 26 травня, встановив Національний банк України. Після певного періоду здешевлення американська та європейські валюти потроху почали додавати у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, ціна американського долара 26 травня становитиме 26,27.

Зауважимо, що це на 1 копійку більше, якщо порівнювати з курсом четверга, 25 травня.

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Дещо додав своєю чергою і євро – порівняно з курсом попереднього дня європейська валюта подорожчала аж на 7 копійок.

Відтак, у п’ятницю він коштуватиме 29,46 гривні.