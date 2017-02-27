Курс валют на 27 лютого: євро зробив значний стрибок вгору

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на понеділок, 27 лютого.
Як йдеться на офіційному сайті державного регуляторного органу, ціна долара, порівняно з 24 лютого, зросла на 7 копійок.
Відтак, 27 лютого вартість "зеленого" становитиме 26,97 гривні.
Євро своєю чергою також сутттєво набирає ваги – його ціна збільшилась аж на 17 копійок.
Зауважимо, що у понеділок європейська валюта коштуватиме 28,61 гривні.
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