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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Курс валют на 27 лютого: євро зробив значний стрибок вгору

08:31, сьогодні 133 Читать новость на русском
Ціна євро зросла аж на 17 копійок
Ціна євро зросла аж на 17 копійок / Соцмережі

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на понеділок, 27 лютого.

Як йдеться на офіційному сайті державного регуляторного органу, ціна долара, порівняно з 24 лютого, зросла на 7 копійок.

Відтак, 27 лютого вартість "зеленого" становитиме 26,97 гривні.

Євро своєю чергою також сутттєво набирає ваги – його ціна збільшилась аж на 17 копійок.

Зауважимо, що у понеділок європейська валюта коштуватиме 28,61 гривні.

Читайте також: Шаленої суми збитків зазнала банківська система України

Теги: Україна гроші НБУ Фінанси Долар Долар-Гривня Гривня євро Курси валют
Джерело: 24 Канал
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