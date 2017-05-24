10:55
24 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Золоті прибори
Вєсті Кремля
00:50, сьогодні
Вєсті.UA. Нова професія Надії. Вечірка у СІЗО
Вєсті.UA
19:47, 23 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, сьогодні
Випуск новин за 10:00: Саміт
Випуск новин
10:54, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

Курс валют на 24 травня: основні валюти дешевіють

08:29, сьогодні 751 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 24 травня
Курс валют НБУ на 24 травня / portal.lviv.ua

Офіційний курс гривні щодо долара та євро на середу, 24 травня, встановив Національний банк України.

За даними фінансового регулятора, американський долар надалі дешевіє. Порівняно з попереднім банківським днем, 23 травня, у середу "зелений" втратив у ціні ще 4 копійки і коштує 26,30 гривні.

Читайте також: Проблемні банки в Україні: з’явився список

Водночас із європейською валютою ситуація схожа – після зростання у вівторок, у середу євро дещо втратив у ціні. Порівняно з 22 травня, євро здешевів на 11 копійок і коштує тепер 29,50 гривні.

Теги: Україна Курси валют Валюта Гривня Долар-Гривня Долар євро
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 10:26 Будни "ЛНР": расценки взяток, которых "нет"
Ольга Черненко 1130
Як швидко схуднути, коли вже майже літо
сьогодні, 10:04 Як швидко схуднути, коли вже майже літо
Анастасія Ковач-Петрушенко 1912
Теракт у Манчестері: все вказує на Путіна
23 травня, 22:01 Теракт у Манчестері: все вказує на Путіна
Дід Панас 7423
Санкції Президента Порошенко проти російських соцмереж – це початок виборчої кампанії
23 травня, 21:00 Санкції Президента Порошенко проти російських соцмереж – це початок виборчої кампанії
Сергій Лещенко 883
Візовий режим з Росією: боротьба з агресором чи символічний крок?
23 травня, 20:01 Візовий режим з Росією: боротьба з агресором чи символічний крок?
Інна Жолобович 1508
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Сьогодні оберуть нового очільника Нацполіції: уряд розглядає єдиного кандидата
8 лютого , 09:51
Луценко про нічні погроми МАФів: бульдозери і поліцейські зачистки – неприпустимі
 26 грудня 2016 , 11:31
Мирний мешканець постраждав під обстрілами бойовиків по Авдіївці
 9 лютого , 17:58
Засідання у справі Переломи не відбулося через замінування суду
 3 травня , 20:09
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук