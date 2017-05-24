Курс валют на 24 травня: основні валюти дешевіють

Офіційний курс гривні щодо долара та євро на середу, 24 травня, встановив Національний банк України.

За даними фінансового регулятора, американський долар надалі дешевіє. Порівняно з попереднім банківським днем, 23 травня, у середу "зелений" втратив у ціні ще 4 копійки і коштує 26,30 гривні.

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Водночас із європейською валютою ситуація схожа – після зростання у вівторок, у середу євро дещо втратив у ціні. Порівняно з 22 травня, євро здешевів на 11 копійок і коштує тепер 29,50 гривні.