Легкове авто протаранило вантажівку на Львівщині: поліція врятувала непритомного водія

У неділю, 28 травня, поблизу населеного пункту Малехів на Львівщині автомобіль Citroën Berlingo в‘їхав в опору моста та зіткнувся з вантажівкою DAF.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова.

Скоєння ДТП помітили патрульні поліцейські, що поверталися зі зміни додому. Тож вони негайно зупинилися і побігли до автомобіля Citroën Berlingo.

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Водій був непритомний і в крові. Інспектори, розуміючи небезпеку для життя водія, виламали швидко пасажирські двері, зупинили кровотечу з голови та привели до тями водія. Згодом він сам вийшов з автомобіля,

– мовиться у повідомленні поліції.

Правоохоронці до приїзду медиків та колег на зміні почали регулювати рух та збирати свідчення очевидців.

Постраждалого 34-річного водія доставили до лікарні. На місці працювали слідчі.