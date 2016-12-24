Львів'яни попрощалися з українським воїном, який загинув в зоні АТО

У Львові прощалися із Всеволодом Ратушним. Боєць загинув 20 грудня біля Попасної, виконуючи бойове завдання.

47-річний чоловік був контрактником і служив у 24 бригаді. В зоні АТО воював з березня цього року. Практично весь цей час був на передовій.

У Всеволода Ратушного залишилась 70-річна матір. Прощались з Всеволодом родичі, друзі і бойові товарищі у Гарнізонному храмі Петра і Павла. Поховали героя на Личаківському кладовищі.

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