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Людська небайдужість: 88-річна бабуся із села зробила пожертву на лікування бійців

15:08, сьогодні 728 Читать новость на русском
Волонтерський проект
Волонтерський проект "Біотех-реабілітація поранених" / peoplesproject.com

Літня жінка Олександра Гордіївна із села Сільниця, що на Вінничині, передала 1000 гривень для лікування тяжкопоранених військових, попри невисоку пенсію.

Про це повідомляє "Всеукраїнський центр волонтерів".

Бабуся попросила свою доньку передати кошти після того, як побачила сюжет про тяжкопоранених українських захисників, які завдяки біотехнологіям можуть уникнути ампутації кінцівок та інвалідності.

Олександра Гордіївна сама пережила Другу світову війну, під час якої загинули двоє її родичів. Тож не може залишатися байдужою, дивлячись на вже трирічну боротьбу наших бійців проти російських окупантів. Та постійно допомагає бійцям, чим може – то передає кошти, то речі, то продукти.

Вчинок жінки дійсно вражає, адже вона пожертвувала значні для неї кошти.

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Волонтерський проект "Біотех-реабілітація поранених" не фінансується державою, а існує лише завдяки пожертвам. Іноваційні методи лікування біотех-реабілітації – це шанс для найтяжчих поранених, від яких фактично відмовилась державна медицина. Зробити благодійний внесок можна тут.

Теги: Україна Волонтери благочинність АТО Лікування
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