Масштабна ДТП: дівчина на BMW збила пішохода і протаранила три авто

У Києві на проспекті Перемоги сталася серйозна ДТП, у якій постраждав пішохід.

Як передає Еспресо, водій Chevrolet Aveo рухався у другій смузі і хотів повертати направо на вулицю Чорновола. Раптом він відчув сильний удар, від якого його відкинуло вперед і водій зупинився через кілька десятків метрів.

За попередньою інформацією, раптово на першій смузі (смузі громадського транспорту) його намагалася випередити дівчина-водій на BMW GT.

Повідомляється, що ймовірно, від зіткнення з Chevrolet вона різко викрутила кермом вправо, її авто вилетіло на бордюрний камінь, а потім на тротуар, де в цей час стояв молодий чоловік.

Некерований BMW збив пішохода, а тоді протаранив три припарковані машини.

Постраждалого пішохода забрали до лікарні з серйозною травмою коліна, забоями та синцями.

За однією з версій, пішохід, щоб зловити попутку вийшов на дорогу.

На місці ДТП працювали поліцейські та слідчо-оперативна група.

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