Медики застерегли українців від трьох штамів грипу

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У наступному епідеміологічному сезоні в Україні очікують на три штами грипу: A/Michigan/45/2015 (H1N1), A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) та B/Brisbane/60/2008.
Про це заявила директор Державного експертного центру МОЗ України Тетяна Думенко в інтерв'ю "РБК-Україна".
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Вона також пояснила, що вакцини для профілактики грипу щороку проходять заміну штамового складу, згідно з прогнозами і рекомендаціями ВООЗ.
"Разом із Міністерством охорони здоров'я ми вже оновили склад штамів французької вакцини "Ваксигрип", яка пройшла оновлення паралельно і у Франції. Таким чином, цього року ми оновили склад першої вакцини на три місяці раніше, ніж минулого. Тому шанси України отримати вакцину не під час епідемії грипу, а раніше на два-три місяці, щоб встигнути вакцинувати населення, істотно збільшуються", — додала Думенко.