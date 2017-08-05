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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Медики застерегли українців від трьох штамів грипу

07:04, сьогодні 547 Читать новость на русском
Грип в Україні
Грип в Україні / Фото з відкритих джерел

У наступному епідеміологічному сезоні в Україні очікують на три штами грипу: A/Michigan/45/2015 (H1N1), A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) та B/Brisbane/60/2008.

Про це заявила директор Державного експертного центру МОЗ України Тетяна Думенко в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Вона також пояснила, що вакцини для профілактики грипу щороку проходять заміну штамового складу, згідно з прогнозами і рекомендаціями ВООЗ.

"Разом із Міністерством охорони здоров'я ми вже оновили склад штамів французької вакцини "Ваксигрип", яка пройшла оновлення паралельно і у Франції. Таким чином, цього року ми оновили склад першої вакцини на три місяці раніше, ніж минулого. Тому шанси України отримати вакцину не під час епідемії грипу, а раніше на два-три місяці, щоб встигнути вакцинувати населення, істотно збільшуються", — додала Думенко.

Теги: Новини України Грип в Україні Міністерство охорони здоров’я
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