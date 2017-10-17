Мільярд гривень – можлива сума корупції в "Укрзалізниці" при розподілі вагонів

Близько мільярда гривень на рік може досягати сума, яку чиновники "Укрзалізниці" заробляють на корупційній схемі розподілу вагонів.

Про це йшлося в сюжеті телеканалу "Україна".



За інформацією журналістів, "Укрзалізниця" не надає необхідної кількості вантажних вагонів, через що українські підприємства зривають поставки своєї продукції за кордон. У той же час, при розподілі вагонів присутній непрозорий підхід. Так, деякі підприємства отримують від "Укрзалізниці" лише 10-20 відсотків вагонів від необхідного, інші забезпечені на 90%-100%.

"Якщо ми бачимо, що йде забезпечення 90-100% відсотків, то це велика ймовірність того, що люди просто заплатили за вагон, суми називаються різні від однієї до двох тисяч гривень за один вагон за подачу, це якщо підсумувати по року, то це понад мільярд гривень, які чиновники УЗ ділять між собою", – повідомив в сюжеті президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпрому" Олександр Каленков.

У той же час в сюжеті йдеться про те, що навіть ті вагони, які приходять на підприємства знаходяться в незадовільному стані.

"Обшарпані вагони закриті на саморобні запори, діряві днища прикриті ганчірками – це звичайна картина... А ось сьогодні черговий сюрприз – вагон без гальм, якщо не дай Бог щось трапиться, то цей вагон просто не спрацює і відповідно – це крах", – йдеться в сюжеті.

За словами журналістів, нестача вагонів може привести і до скорочення металургійного виробництва, що в свою чергу зменшить надходження податків до бюджету і збільшить безробіття.