Мінімалка у 3200 призведе до звільнень з роботи, – екс-міністр

Підвищення мінімальної зарплати в Україні до рівня 3200 грн може привести до скорочення кількості робочих місць, інфляції та заборгованості по зарплаті.

Про це заявив екс-міністр економіки України Володимир Лановий, повідомляє "Еспресо".

Що стосується мінімальної зарплати, то зрозуміло було заздалегідь, що таке швидке підвищення мінімалки призведе до скорочення кількості робочих місць. Особливо низькооплачуваних категорій працюючих, що ми і спостерігаємо. Також будуть фінансові наслідки. Якщо не буде вистачати грошей в бюджеті та уряд і Нацбанк вдадуться до друкування грошей, то, зрозуміло, що буде додаткова динаміка інфляції,

– пояснив екс-міністр.

В протилежному випадку, за словами Ланового, в державних структурах це може призвести до заборгованості по заробітній платі.

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"Якщо не будуть вони друкувати гроші, то тоді будуть заборгованості по зарплаті, в бюджетній сфері в першу чергу. Я думаю, що це очевидні речі, ми це вже проходили", – зазначив він.