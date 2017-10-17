Мітингувальники яйцем "атакували" нардепа Гончаренка: відео

Активісти, що мітингують під стінами Верховної Ради, кинули яйце у депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка.

Відео опублікувано на Youtube-каналі "Євромайдан".

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Так, Гончаренко спробував пройти через натовп мітингувальників до будівлі Ради. Однак, у нього кинули яйце та почали скандувати "Мудак".

У свою чергу нардеп обізвав мітингувальників придурками і в супроводі поліцейського пішов у Раду.

В Гончаренка кинули яйцем