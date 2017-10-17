Мітингувальники яйцем "атакували" нардепа Гончаренка: відео
14:38, сьогодні 150 Читать новость на русском
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Активісти, що мітингують під стінами Верховної Ради, кинули яйце у депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка.
Відео опублікувано на Youtube-каналі "Євромайдан".
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Так, Гончаренко спробував пройти через натовп мітингувальників до будівлі Ради. Однак, у нього кинули яйце та почали скандувати "Мудак".
У свою чергу нардеп обізвав мітингувальників придурками і в супроводі поліцейського пішов у Раду.
В Гончаренка кинули яйцем
Джерело: 24 Канал
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