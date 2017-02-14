Міжнародна організація опублікувала звіт про воєнні злочини Путіна та Асада

Американська неурядова організація Atlantic Council оприлюднила звіт під назвою Руйнування Алеппо (Breaking Aleppo) про воєнні злочини сирійського режиму Башара Асада та союзницької Росії у Сирії.

Розслідувачі на 70 сторінках описали падіння сирійського Алеппо в деталях, пише "Громадське".

За шість місяців облоги понад 100 тисяч мешканців постраждали. Ця облога Алеппо, яку пережило місто, це одне з найжорсткіших випробувань. Таке переживали міста у ХХ столітті. Тільки з Алеппо це сталося у XXl,

заявив виконавчий директор Atlantic Council Фредерік Кемп.

У звіті йдеться, що за інформацією Сирійської мережі з прав людини, на Алеппо були скинуті 4045 бочкових бомб. Протягом року від бочкових бомб загинуло 506 мирних осіб, в тому числі 140 дітей та 63 жінок.

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У той же час Центр документування порушень у Сирії зафіксував загибель 3497 цивільних від військових дій в Алеппо з червня до середини грудня 2016 року.