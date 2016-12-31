Муженко назвав 2017-й роком Військово-Морських Сил

В Україні 2017 рік визначили роком Військово-Морських Сил.

Про це повідомив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко.

Він також поставив завдання на підтримання та нарощування спроможностей Збройних сил у 2017-му.

При цьому 2016-й Муженко назвав напруженим за всіма напрямками.

Наш противник реальний, а не віртуальний. Він не зміг реалізувати свої плани ані в 2014, ані в 2015, ані в 2016 роках, – сказав Муженко і висловив впевненість що і в 2017 році він не зможе це зробити.

Читайте також: Міноборони самостійно закуповуватиме харчі для війська