МВФ назвав реформи, яких вимагає від України найближчим часом

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МВФ очікує, що Верховна Рада України підтримає пенсійну, земельну, приватизаційну та антикорупційну реформи. Такими є вимоги для виділення Україні 5 траншу EFF.
Про це йдеться в заяві Місії Міжнародного валютного фонду за підсумками 10-денної роботи в Києві.
У місії зазначили, що провели плідні дискусії з представниками української влади з питань пенсійної та земельної реформ, пожвавлення приватизації та забезпечення конкретних результатів антикорупційних зусиль, а також необхідності технічного доопрацювання відповідних законопроектів і їхньої парламентської підтримки.
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МВФ вимагають технічно доопрацювати тексти законопроектів, аби вони "відповідали меті реформ".
"Забезпечення парламентської підтримки цих законопроектів буде необхідним кроком на шляху завершення четвертого перегляду (програми розширеного фінансування EFF – "24")", – йдеться в заяві.
Як відомо, завдяки альтернативному законопроекту від уряду, пенсійний вік в Україні не підвищуватимуть, але зростатиме страховий стаж – до 35 років. Пенсійна реформа є однією з вимог МВФ для виділення наступного траншу.