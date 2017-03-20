МВФ відклав виділення траншу Україні: причини та наслідки

Президент Петро Порошенко тільки минулого тижня в інтерв’ю українським каналам розповів, що МВФ гарантовано виділить Україні черговий транш 20 березня. Однак вже за кілька днів плани змінилися.

Напередодні стало відомо, що МВФ відкладає на невизначений термін питання траншу для України в розмірі 1 млрд грн.

Причини рішення МВФ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що це пов’язано з необхідністю перегляду макропоказників країни.

Вони хочуть оцінити які макроекономічні показники будуть в Україні в 2017 році. Для мене це ще один виклик як для прем’єра, з яким слід справитися,

– заявив Володимир Гройсман.

У Мінфіні уточнили, що перенесення термінів проведення засідання "викликане виключно потребою в уточненні розрахунків" щодо економічних наслідків офіційної блокади ОРДЛО.

"Уточнення цих розрахунків важливе для обох сторін задля максимальної ефективності програми. Відповідні консультації вже розпочато. Плануємо їх завершити у найкоротші терміни", – зазначив Міністр фінансів Олександр Данилюк.

В НБУ також перерахують макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торговельної блокади ОРДЛО. У зв’язку з цим 20 березня комітет НБУ з монетарної політики збереться на позачергове засідання.

МВФ отложил предоставление миллиардного кредита Украине pic.twitter.com/xGU2YEjscf — Кот Лаврова (@KotLavrova) 19 марта 2017 г.

Наслідки

Коли саме МВФ розглядатиме "українське питання" – поки невідомо. Але українські відомства обіцяють подати нові показники Міжнародному валютному фонду найближчими днями.

Щодо наслідків торговельної блокади у влади вже є певні розрахунки. Як стверджують у Кабміні, вона позначиться на курсі долара. Обмінний курс в середньому за весь період (березень-грудень) може зрости на 1-1,4 грн/долар, а на кінець року він може збільшитися на 3-5,6 грн/долар. У держбюджеті на 2017 рік прогноз курсу долара становив 27,2 грн/долар.

Як пише "РБК-Україна", від блокади ОРДЛО за оптимістичним сценарієм Україна втратить загалом до 2,2 млрд грн. За песимістичним – майже 21 млрд грн.

Втрати доходів від підприємств, зареєстрованих на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, можуть скласти 9,7 млрд грн. З них 6,2 млрд грн – по бізнесу, який перереєструвався на підконтрольну владі територію, але виробничі потужності яких залишилися в ОРДЛО.

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