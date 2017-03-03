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МВФ висунув жорстку економічну вимогу Україні

18:57, сьогодні 1624 Читать новость на русском
Від України вимагають зменшити відсотки по депозитах
Від України вимагають зменшити відсотки по депозитах / Все про все

Міжнародний валютний фонд вимагає від України прийняття законопроекту про зменшення банківських відсотків по депозитах.

Про це пише "Економіст".

Фінансова та макроекономічна стабілізація має на увазі збалансування українського бюджету, відновлення економічного зростання і правильну монетарну політику. А остання з них передбачає зменшення облікових ставок.

"Все просто: найбільшим позичальником є держава. Обсяг внутрішніх запозичень становить 700 мільярдів гривень, і платити такі величезні відсотки державі вкрай невигідно", – мовиться в матеріалі.

Крім того, відсутність кредитування негативно позначається на економіці України.

Про жодне економічне зростання при нинішніх відсотках у країні не може бути й мови. Сьогодні українські банки нікого не кредитують, взагалі нікого – ні фізичних осіб, ні юридичних. Це не тільки дуже погано для економіки, але і може стати справжньою катастрофою для самої банківської індустрії, якщо триватиме ще якийсь час,
– зазначає видання.

Наголошується, що система депозитів у країні вкрай нежиттєздатна.

"Банки, звичайно, депозити від населення залучають, але застосувати їх, видати як позики, нікому не можуть. Одночасно з цим величезна інфраструктура у вигляді сотень відділень, тисяч співробітників і безлічі інших витрат тисне на фінансові показники банківських підприємств. Хто виплачуватиме вкладникам їх відсотки, не ясно. Чи зможе фонд гарантування вистояти в разі масового падіння українських банків, також невідомо", – мовиться в матеріалі.

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Видання нагадує, що Україна серйозно співпрацює з МВФ лише два роки.

"За цей час було зроблено багато, швидкість макроекономічних змін висока. А тому вирішувати питання зі ставками, швидше за все, будуть дуже скоро. Падіння депозитних ставок вже йде. Та й ситуація в країні, як у політичному, так і в фінансовому плані, залишається досить напруженою. Люди щодня чекали великої війни на сході і падіння гривні до немислимої глибини, називаючи страшні цифри в 40-50-60 гривень за долар. Ні того, ні іншого, однак, не відбулося. Не дивлячись на бурхливі розмови, українська національна валюта залишається стабільною", – вважають автори статті.

Нагадаємо, Україна підписала меморандум з Міжнародним валютним фондом, згідно з яким країна отримає мільярд доларів.

Теги: Україна гроші МВФ Банки
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