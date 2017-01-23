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МВФ запропонував дієвий спосіб подолання корупції в Україні

Економіка України 18:49, сьогодні 593 Читать новость на русском

МВФ вимагає від України демонополізувати спиртову галузь. Це має покращити товарообіг та допомогти в боротьбі з корупцією.

Відповідний законопроект вже схвалено урядом і передано на розгляд парламенту. Ним передбачено приватизацію та розподіл підприємств на 2 групи: виробників горілчаного спирту та технічного. Від продажу спиртзаводів планують виручити 5-6 мільярдів гривень, а нелегальний продаж знизити на 12%.

Імпортні продукти подорожчають. Ритейлери хочуть зaздaлегiдь зacтрaхувaти cвoї ризики, ocкiльки не можуть cпрoгнoзувaти вaртicть нaцioнaльнoї вaлюти через мicяць-два. Якщo 23 грудня oфiцiйний курc дoлaрa cтaнoвив 26,28 грн, тo вже за три тижні – нa 3% вище. Гoтiвкoвa вaртicть грошей ще вищa.

Цiни нa cвій товар переглядaють i вирoбники прoдуктiв хaрчувaння. За перші дні нового року вже подорожчали практично всі продовольчі товари. Зростання вартості відбувалося значно швидше, ніж зазвичай щороку в цей період. Аналітики прогнозують: якщо інфляція не спиниться, то подорожчання сягне 15-20%.

Нині найвищі ціни на овочі – в Чернівецькій області, на гречку та рис – на Закарпатті, на молочні продукти – в Донецькій області, мясо та мясні вироби – у Києві. Найдешевший хліб продають у Харківській області.

Малинові мрії українських аграріїв стають реальністю. Торік вони експортували рекордну кількість цих заморожених ягід до Європи – 6,5 тисяч тонн. Це втричі більше, ніж у попередній рік.

Досягнути таких результатів вдалося завдяки збільшенню виробництва та попиту на українські ягоди у Європі. До того ж українські компанії знизили ціну, адже малина гарно вродила в ЄС, тож була велика конкуренція. Врешті найбільше експортували ягід до Польщі – майже половину, а 10%– до Німеччини.

Теги: Економіка України
Джерело: 24 Канал
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