На киян очікує підвищення тарифів через Євробачення

На жителів столиці може очікувати підвищення тарифу на електроенергію через проведення у місті Євробачення-2017.

Кабінет Міністрів виступає за включення в тариф компанії "Київенерго" витрат на модернізацію електропостачання Міжнародного виставкового центру біля станції метрополітену "Лівобережна" у рамках підготовки до проведення міжнародного конкурсу естрадної пісні "Євробачення-2017", повідомляють Українські новини.

За даними видання, про це йдеться в протокольному рішенні організаційного комітету конкурсу, очолюваного віце-прем'єр-міністром Володимиром Кістіоном.

Рекомендувати Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) спільно з Київською міською державною адміністрацією та компанією "Київенерго" провести заходи по включенню до складу тарифу на електричну енергію витрат, пов'язаних з ремонтом електроустановок та ліній електропередачі, необхідних для збільшення потужності приєднання до електромереж Міжнародного виставкового центру,

– сказано в рішенні.

Також в тариф пропонується включити витрати на купівлю та установку комплектних трансформаторних підстанцій на напругу 0,4 кВ для забезпечення підключення МВЦ по другій категорії надійності електропостачання.

КМДА доручено підготувати детальний план заходів щодо проведення ремонтної кампанії та підключення електроустановок МВЦ до 10 січня.

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