На Львівщині через пожежу загинув 2-річний малюк

У селі Великий Любінь, що на Львівщині, внаслідок пожежі загинув 2-річний хлопчик – він отруївся продуктами горіння.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Пожежа тарпилася 13 лютого близько обіду. Дитину знайшли під час гасіння пожежі переляканий хлопчик ховався від вогню під столом.

Малюка винесли на руках із будинку й завезли до Великолюбінської лікарні. Працівники лікарні констатували смерть дитини.

Причину виникнення займання встановлюють.

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