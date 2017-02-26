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На Львівщині хочуть відновити видобуток лікувального озокериту

11:55, сьогодні 538 Читать новость на русском

На Львівщині у місті Борислав хочуть відновити видобуток озокериту. Зараз цього унікального матеріалу у світі вже не видобувають, оскільки його покладів залишилось критично мало.

Однак на Львівщині є родовище цього мінералу та як переконують науковці, там можна видобувати озокерит у промислових масштабах упродовж кількох десятиліть.

Зараз територія шахти в оренді, адже видобуток озокериту там припинили ще на початку дев'яностих. Саму шахту глибиною 255 метрів тоді затопили.

Бориславське родовище – найбільше у світі, тому вже не перший рік влада і науковці хочуть відновити видобуток озокериту у Бориславі. Адже родовище абсолютно унікальне.

В середині 1880 років на території Борислава було біля 12 тисяч копанок. Там є запасів при інтенсивному видобуванні до 10 тисяч тонн озокериту в рік. Це десь на 50 років,
– розповів головний інженер проекту ДП "Львівдіпронафтохім" Богдан Максимович.

Усіх властивостей озокериту наука ще досі не знає. Але найчастіше його застосовують у медицині: лікують суглоби, дихальні шляхи, гінекологічні хвороби і навіть онкологію. Та оскільки озокериту вже не видобувають, його замінюють парафіном. Хоча медики переконують, що ефект зовсім не той.

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Зараз у місті шукають інвестора, який би взявся відновити видобуток озокериту в Бориславі. І хоч наразі це на рівні проекту, охочі купувати бориславський озокерит уже стають у чергу. Першими зацікавилися американські санаторії.

Теги: Україна Львів Лікування
Джерело: 24 Канал
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