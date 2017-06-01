На Львівщині курсантів-першокурсників посвятили в артилеристи: з'явилось відео

На Яворівському полігоні курсанти Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного вправляються у стрільбах. Для першокурсників-артилеристів така практика викликає найбільше хвилювання, адже для них це своєрідне польове хрещення.

Першокурсники отримали перше вогневе завдання. Протитанкову гармату, яку цілий рік вивчали в теорії, випробовували на практиці.

Серед курсантів чимало хлопців із бойовим досвідом. Так, сержант Олександр Герасимов за плечима має вже три роки служби в артилерії. Побував і на Сході, в зоні АТО. Тож тепер ділиться досвідом із молодшими однокурсниками.

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Загалом, за три дні, таке польове хрещення пройдуть 75 першокурсників.

Більше про те, як відбулося посвячення молодих артилеристів – дивіться у сюжеті