На Львівщині відновили роботу шахти "Степова", де три місяці тому стався трагічний вибух

Роботи на Степовій відновили саме на тій ділянці, де три місяці тому вибухнув газ.

Видобувають до 500 тонн вугілля на добу. Діюча лава майже виснажилась. Щоб продовжити роботу, треба запускати нову. Це коштує кількасот мільйонів гривень. Однак, наразі шахта на модернізацію отримала від уряду лише 13 мільйонів.

Міністр вугільної промисловості Ігор Насалик привіз на "Степову" проект реформи, яка передбачає списання заборгованості шахт, створення окремих юридичних осіб та осучаснення обладнання. На модернізацію шахт уряд цього року виділив більше мільярда гривень. Майже 300 мільйонів із них – для шахти "Степова".

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Відтак, в ідеалі шахти мають заробляти самі на себе. Та як це робити зі старим обладнанням і без належного фінансування – невідомо. Гроші на підвищення зарплат уряд шукатиме за рахунок підвищенні ціни на вугілля. Зараз вона – 2 тисячі гривень на 1 тону. На "Степовій" обіцянки міністра сприймають стримано.

Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи.



У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. 8 гірників загинули.