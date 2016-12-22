На Майдані труну загиблого воїна зустрічали на колінах

На Майдані Незалежності десятки людей попрощалися з воїном, який загинув під час боїв на Світлодарській Дузі.

Володимир Андрешіків на позивний "Жара" на війну пішов одразу після Революції Гідності. Він служив у складі 25 батальйону територіальної оборони "Київська Русь". Боєць брав участь у боях за Дебальцеве. Після цього демобілізувався і знову повернувся на війну.

Труну з тілом загиблого на центральній площі столиці зустрічали на колінах – побратими, волонтери та небайдужі українці.

Володя завжди був таким. Мабуть, він здавався безсмертним за своєю внутрішньою силою. Не віриться, що він загинув,

– сказав колишній боєць 25-го батальйону "Київська Русь" на позивний "Жук".

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