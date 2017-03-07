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На шахті "Степова" стались нові обвали

23:55, 6 березня 466 Читать новость на русском
Шахта
Шахта "Степова" / gazeta.lviv.ua

Через вибух метану на шахті "Степова", що на Львівщині, обвалилася порода і почалося підтоплення. Це спровокувало нові обвали у шахті.

Про це повідомляє "ТСН".

На шахті знову почав виділятися метан. Щоб дегазувати простір, гірничорятувальні служби почали подавати у шахту повітря.

Та через новi обвали співробітники ДСНС спільно з представниками урядової комісії з розслідування причин аварії так і не змогли спуститися у шахту.

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Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. 8 гірників загинули.

В опіковому відділенні лікарні перебувають 23 гірники.

Теги: Україна Вибух на шахті на Львівщині Аварії на шахтах Львів ДСНС
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