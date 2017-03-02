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АВАРІЇ НА ШАХТАХ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

На шахті у Львівській області стався вибух: є багато загиблих

14:25, сьогодні 3010 Читать новость на русском
Шахтарі загинули на Львівщині
Шахтарі загинули на Львівщині / Соцмережі

У селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 ”Степова ” ВАТ "ЛьвівВугілля" внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України.

Зазначається, що в результаті 8 гірників загинули та 6 отримали поранення, останніх вже доправили на поверхню.

Аварія сталася на горизонті 50 метрів. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці.

Решту 20 шахтарів вже піднімають на поверхню.

Причина обрушення наразі встановлюється.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи Міненерговугілля та ДСНС.

Крім того, як написав на своїй сторінці у Facebook речник українського президента" Святослав Цеголко, створено координаціний штаб.

Також він додав, що про аварію вже знає Петро Порошенко.

За словами Голови Незалежної профспілки гірників України (НПГУ), на шахті вибухнув метан.

Гірничі рятувальники працюють, точної інформації про кількість поранених ще нема, поки що 2 гірники з дуже тяжким опіками вже на поверхні, п'ятеро з тяжкими пораненнями. Серед шахтарів шукаємо нашого голову первинної організації НПГУ на шахті Василя Семканича,
– підкреслив очільник профспілки.

Читайте також: Понад 200 гірників застрягли під землею на шахті у Донецьку

Теги: Україна Жертви вугільна промисловість ДСНС Надзвичайні ситуації Львів Аварії на шахтах
Джерело: 24 Канал
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