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На скільки зростуть пенсії: Гройсман назвав цифри

17:23, сьогодні 1120 Читать новость на русском
Через півроку пенсії зростуть на 600 гривень
Через півроку пенсії зростуть на 600 гривень / vidomosti-ua.com

З 1 жовтня 2017 року для понад 9 мільйонів українців зростуть пенсії на більш, ніж 600 гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у своєму Facebook.

"Вже у жовтні ми проведемо осучаснення, яке дозволить підняти пенсії мільйонам наших громадян похилого віку. Простий приклад. Пенсія маляра зі стажем 37 років сьогодні 2334 гривні. З 1 жовтня вона становитиме 2961 гривню, що більше на понад 600 гривень", – йдеться у дописі.

Глава Кабінету міністрів зазначив, що більші пенсії отримають понад дев'ять мільйонів українських пенсіонерів.

Читайте також: Найбільші та найменші пенсії в Україні: інфографіка

Нагадаємо, якщо депутати в липні ухвалять пенсійну реформу, уже з 1 жовтня українцям підвищать пенсії. Згідно з реформою, якої вимагає МВФ, пенсійний вік в Україні не підвищуватимуть, натомість піднімуть трудовий стаж до 25 років.

Теги: Україна Володимир Гройсман гроші Пенсійна реформа Пенсіонери Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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