На скільки зростуть пенсії: Гройсман назвав цифри

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З 1 жовтня 2017 року для понад 9 мільйонів українців зростуть пенсії на більш, ніж 600 гривень.
Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у своєму Facebook.
"Вже у жовтні ми проведемо осучаснення, яке дозволить підняти пенсії мільйонам наших громадян похилого віку. Простий приклад. Пенсія маляра зі стажем 37 років сьогодні 2334 гривні. З 1 жовтня вона становитиме 2961 гривню, що більше на понад 600 гривень", – йдеться у дописі.
Глава Кабінету міністрів зазначив, що більші пенсії отримають понад дев'ять мільйонів українських пенсіонерів.
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Нагадаємо, якщо депутати в липні ухвалять пенсійну реформу, уже з 1 жовтня українцям підвищать пенсії. Згідно з реформою, якої вимагає МВФ, пенсійний вік в Україні не підвищуватимуть, натомість піднімуть трудовий стаж до 25 років.