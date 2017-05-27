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На СТО у Києві прогримів вибух: багато постраждалих

21:45, сьогодні 7582 Читать новость на русском
Вибух на СТО Києва
Вибух на СТО Києва / espreso.tv

Ввечері 27 травня у Дарницькому районі Києва прогримів вибух. Це сталося на території приватної станції техобслуговування.

Про це повідомляє espreso.tv.

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Як з’ясували журналісти, на станції проводили ремонт газобалонного обладнання. Під час цього вибухнув один балон з рідким газом.

Внаслідок вибуху постраждало 4 осіб. Троє з них із сильними опіками госпіталізували.

Теги: Україна Вибух Київ
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