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Надзвичайна подія у Києві: літак посадили через нестачу повітря

16:46, сьогодні 3920 Читать новость на русском
Anda Air
Anda Air / Фото з відкритих джерел

В аеропорту "Київ" 30 травня літак, який прямував до Анталії, посадили через кілька хвилин після того, як він піднявся у небо.

Про це повідомляє ТСН.

Видання зазначає, що пасажирам не вистачало повітря та ставало погано – через це борт і повернули назад.

"В аеропорту Київ пасажирів рейсу Київ – Анталія авіакомпанії Anda Air намагаються посадити і відправити в політ на несправному літаку, причому літак піднявшись в повітря через 20 хвилин польоту повернувся в аеропорт, через розгерметизацію салону", – розповіла одна із туристок.

Вона ж додала, що представники компанії-перевізника відмовляються надати інший борт.

У свою чергу, представник авіакомпанії Anda Air Сергій Фоменко відзначив, що це звичайна ситуація і нічого надзвичайного не сталося.

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У прес-центрі аеропорту "Київ" зазначили, що одна з систем кондиціонування при зльоті показувала сигнал про те, що не герметизується кабіна.

Був замінений блок в системі кондиціонування і літак зараз злітає. Вже була закінчена посадка. Ну це така звичайна ситуація, я не можу сказати, що це щось екстраординарне, це технічні неполадки, тому що це залізо,
– зазначили у прес-службі.

Теги: Україна Київ авіація
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