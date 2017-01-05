Нардеп купив шампанське, вироблене в "ДНР", обіцяє привезти в Раду

У прифронтових населених пунктах, які контролює українська влада, без проблем можна придбати продукцію, виготовлену в так званій "ДНР".

Про це заявив нардеп Ігор Лапін. Він розповів, що перебувають в АТО він купив шампанське з акцизною маркою терористичної "ДНР". "Купив на лінії розмежування. На території України. Сподіваюся, мені вдасться принести кілька пляшок до Верховної Ради. Тому що поки у нас, як бачимо, йде вільна торгівля з окупованими територіями, деескалації ситуації на Донбасі не буде", – впевнений депутат. Читайте також: Представники терористів визнають Донецьк і Луганськ частиною України

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