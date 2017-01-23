Навіть в НБУ визнали, що мінімалка по 3200 збільшить інфляцію

Збільшення мінімальної зарплати до 3200 гривень має двоякий ефект. Про це заявив заступник голови Нацбанку Олег Чурій.
Про це він сказав в інтерв’ю виданню Finance.liga.net.
За його словами, підвищення мінімалки матиме як позитивний так і негативний ефекти.
З одного боку, воно позитивно вплине на зростання ВВП, за нашими оцінками, на 0,5%, з іншого – збільшить інфляцію на 1%. Це один з факторів, який відіб'ється на нашій монетарній політиці,
– заявив Чурій.
Він додав, що НБУ презентує інфляційний звіт з оновленим прогнозом по інфляції.
Але навіть з підвищенням мінімалки ми потрапляємо в нашу мету 8% плюс-мінус 2%, - запевнив заступник глави НБУ.
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