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Найбільший у світі літак для запуску космічних ракет презентували у США: відео

22:02, сьогодні 556 Читать новость на русском
Найбільший у світі літак для запуску космічних ракет
Найбільший у світі літак для запуску космічних ракет / Скріншот із відео

У США показали найбільший у світі літак для запуску космічних ракет. Його викотили з ангару у штаті Каліфорнія.

Про це повідомляє The Washington Post.

Страто-лонч (Stratolaunch) має два фюзеляжі з найдовшими у світі крилами. Їх розмах сягає майже 120 метрів, а довжина обох фюзеляжів – понад 70 метрів.

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Літак зможе підніматися на висоту до 10 кілометрів і запускати звідти одночасно три ракети-носії. Вони кріпитимуться по центру між двома кабінами, і не призначені для перевезення пасажирів.

Тепер на диво-машину чекає період випробувань. А перший демонстраційний політ заплановано на 2019 рік.

Теги: США
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