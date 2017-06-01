Найбільший у світі літак для запуску космічних ракет презентували у США: відео

У США показали найбільший у світі літак для запуску космічних ракет. Його викотили з ангару у штаті Каліфорнія.

Про це повідомляє The Washington Post.

Страто-лонч (Stratolaunch) має два фюзеляжі з найдовшими у світі крилами. Їх розмах сягає майже 120 метрів, а довжина обох фюзеляжів – понад 70 метрів.

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Літак зможе підніматися на висоту до 10 кілометрів і запускати звідти одночасно три ракети-носії. Вони кріпитимуться по центру між двома кабінами, і не призначені для перевезення пасажирів.

Тепер на диво-машину чекає період випробувань. А перший демонстраційний політ заплановано на 2019 рік.