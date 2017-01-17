Названо причину смороду в Києві

Причиною смогу та неприємного запаху у столиці є не пожежі і не спалення сміття, а погодне явище.

Про це "Українській правді. Київ" розповів начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук.

Остання інформація, яка у нас є, СЕС каже, що це природне явище, ДСНС не підтверджує пожеж у місті чи на прилеглих територіях, жодних загорянь на сміттєвих полігонах немає. За інформацією санстанції і Укргідрометцентру, це погодні умови, коли усі дими і викиди не піднімаються вгору, а накопичуються в приземному шарі атмосфери,

– пояснив Ткачук.

За його словами, причиною цього є різні котли та опалювальні установки та каміни, які нині використовують кияни.

"Усі ці прилади, що мають викиди в атмосферу, усе це накопичується у приземному шарі і ми маємо таке задимлення", – сказав Ткачук.

Він додав, що наразі ніяких перевищень по чадних газах поки не виявлено.

Такої ж думки дотримався і керівник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

За його словами, так звана метеорологічна димка вже стає звичним явищем для столиці.

"Цей смог – то метеорологічна димка. Ми вже такі явища спостерігали раніше. Це природне явище, що виникає при інверсії температури та зниженні тиску і зміні температури в нижньому шарі атмосфери. Через це продукти життєдіяльності людини накопичуються у нижньому шарі атмосфери і не переміщуються у верхній", – зазначив Рубан.

Нагадаємо, вранці 17 січня Київ оповив туман, а також люди скаржаться на запах гару, який помітили у столиці ще 16 січня ввечері.