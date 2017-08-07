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Не Ryanair єдиним: у Львові чекають на ще два лоукости

12:07, сьогодні 1424 Читать новость на русском
У Львові може з'явитися лоукост Аer Lingus
У Львові може з'явитися лоукост Аer Lingus / Фото з відкритих джерел

В аеропорту Львів шукають можливість надавати своїм пасажирам можливість бюджетних перельотів на далекомагістральних рейсах. Серед авіакомпаній, з якою можна укласти угоду, називають ірландську Aer Lingus.

Про це повідомила директор летовища Тетяна Романовська у своєму інтерв’ю для ZIK .

Хочемо дати можливість нашим громадянам користуватися послугами лоукостерів на далекомагістральних рейсах, таких як Norwegian і Aеr Lingus. Ці авіакомпанії виконують польоти до США і Канади з Норвегії та Ірландії,
– пояснила Романовська.

Компанія Aеr Lingus відома бюджетними перельотами. Ціна квитків на європейські рейси стартує від 35 євро, на трансатлантичні – від 200 євро.

Читайте також: Не все втрачено: маршрутами Ryanair зі Львова може полетіти інший лоукост

Про можливу співпрацю з авіакомпанією Norwegian Наталія Романовська згадувала раніше.

"Ми плануємо рейси зі Львова до Норвегії. Розуміємо, що, маючи рейс хоча б до Копенгагена, який буде виконувати Wizz Air і Ryanair, пасажир може пересісти на Norwegian і полетіти за 150 євро в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Торонто. Як тільки Wizz Air почне польоти, то за ним прийде і Ryanair, а потім приєднається і Norwegian", – заявляла вона на початку 2017 року, передає "Гал-інфо".

Дата початку переговорів із компаніями поки невідома.

Нагадаємо, планувалося, що з жовтня 2017 року українці також зможуть подорожувати найдешевшим європейським лоукостом Ryanair. Літаки ірландської авіакомпанії планували здійснювати рейси з аеропортів Києва та Львова до низки європейських країн за досить привабливими бюджетними цінами.

10 липня стало відомо, що відомий ірландський лоукостер Ryanair може оголосити про скасування авіапольотів в Україну. Згодом на офіційному сайті авіакомпанії Ryanair зникла можливість придбати квитки з України у країни Європи і назад.

Ввечері, 10 липня, на офіційному сайті лоукосту з’явилося повідомлення про те, що Ryanair йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль". У свою чергу, гендиректор львівського аеропорту ім. Данила Галицького Тетяна Романовська запевняла, що Україна має шанс таки підписати договір з Ryanair.

Теги: Новини України Львів Ryanair
Джерело: 24 Канал
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