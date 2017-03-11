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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Неймовірна історія життя людини, в якої ніколи не опускаються руки: Ростислав Крижанівський

14:49, сьогодні 138 Читать новость на русском

Ніколи не здаватись. Що б там не було. На Київщині живе Ростислав Крижанівський, який, попри численні фізичні вади, сам дає собі раду не гірше, аніж здорова людина. І заряджає оптимізмом всіх навколо.

У Ростислава ДЦП – нормально працює лише одна рука. Тому пересувається на квадроциклі. Свій транспортний засіб полагодив та радикально переробив самотужки.

"Ходова, двигун, колеса, усе роблю сам. Якщо усе під рукою і є запчастини, то можна зібрати за день", – розповідає Ростислав Крижанівський.

Займається Ростислав не лише мототехнікою. Усі меблі вдома зробив сам. Наснаги йому хоч відбавляй.

"Щось зламалося, цікаво ж зробити його. Почав колупати-колупати, в інтернеті почитав-подивився і навчився", – розповідає чоловік.

На питання про те, як йому це вдається, чоловік навіть не відповідає й лише посміхається. Каже, хворіє рідко, закаляється, не вживає алкоголю і не палить.

Просто людина звикла так розуміти, що він інвалід, значить він не такий. От я ходжу, а він ні. Я цього не розумію, я такий як ви. Просто я пересуваюсь по іншому, та й все,
– зазначає Ростислав Крижанівський.

Славко на своє життя не скаржиться і нічого не просить. Живе в ледь живій хаті на околиці села Березанщина, і має пенсію 1800 гривень. Однак волонтери та журналісти, які вражені його життєлюбністю та позитивом, самі взялися допомагати. Місцева влада обіцяє виділити ділянку, одна компанія розробляє проект адаптованого під потреби Славка модульного будинку, навіть підробіток у майстерні з ремонту квадроциклів запропонували.

А ще чоловік дуже товариський . Охоче заводить нові знайомства у соціальних мережах. Його щира посмішка на тлі гасла "Україна починається з тебе" виглядає символічно.

Якщо комусь важко і опускаються руки – згадайте про Славка. Його одна рука ніколи не опускається.

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Автор: Олексій Годзенко
Теги: Україна Київ Волонтери
Джерело: 24 Канал
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