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Неймовірне відкриття: у центрі Тернополя знайшли унікальне підземелля часів Середньовіччя

08:58, сьогодні 382 Читать новость на русском

Справжнє підземне місто знайшли в центрі Тернополя. За словами істориків, унікальним лабіринтам понад 500 років.

У часи Середньовіччя підземелля використовували в якості сховища.

Досліджувати підземелля взялись київські фахівці зі спеціальним потужним георадаром, які виявили близько 5-7 ходів, деякі з яких були уже відомі. Експерти пішли вулицею і знайшли пустоти на глибині близько 1-1,5 метра.

Найбільшим відкриттям дослідників є підземна церква Йосифіток. Її знайшли під будівлею обласної прокуратури. У мерії вже задумалися над відновленням храму.

Була мова, що там є катакомбна підземна церква. Для нас це дуже цікавий об'єкт. Ми вже фактично його комісійно відобразили в документах. І зараз працюємо з інспекцію охорони пам'яток архітектури над тим, щоб вивести все в легальне поле,
– повідомив заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.

Розкопки лабіринтів – процес тривалий, адже більшість ходів радянська влада спеціально знищувала в післявоєнні часи.

Наразі дослідження підземного Тернополя триває. Стародавні лабіринти доводять, що місто було засноване раніше, ніж у 1540 році.

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Теги: Україна Культура Тернопіль Історія
Джерело: 24 Канал
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