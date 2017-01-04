Новий рік не винен: економіст пояснив, чому падає гривня

Голова Комітету економістів України Андрій Новак пояснив, з чим пов’язане різке падіння української гривні у порівнянні з іноземними валютами.

Економіст спростував популярну версію про те, що нібито гривня знецінилась через затяжний період новорічно-різдвяних свят в Україні.

Спроби виправдання падіння курсу гривні святами є досить цинічними. Через різке падіння доходів більшість українців проводять свята в країні, а не за кордоном. Тобто вони користуються гривнями. Люди змінюють валютні заощадження на гривні, а не навпаки,

– пояснив Андрій Новак.

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За його словами, девальвація відбувається через політику Національного банку України та Кабінету міністрів, пише "Обозреватель".

"По-перше, за рахунок девальвації поповнюються державний і місцевий бюджети. По-друге, таким чином задовольняються інтереси великих експортерів", – резюмував експерт.

Напередодні аналітики озвучили ймовірний курс гривні у 2017-му році.