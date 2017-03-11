Обережно. Нові "розводи" шахраїв з банківськими картками

Українці почали отримувати підозрілі повідомлення про блокування їхньої банківської картки в "Ощадбанку".

Про це повідомила журналістка Севгіль Мусаєва-Боровик, яка також отримала підозрілу смс-ку.

За її словами, шахраї надсилають повідомлення про те, нібито картка заблокована, а в кінці пишуть номер для того, щоб дізнатися деталі.

"Припускаю, що люди передзвонюють, називають реквізити своєї картки, після чого відбувається покупка в інтернет-магазині", – написала вона.

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Щоправда, журналістка одразу зуміла вивести шахраїв на чисту воду. Вона зателефонувала за вказаним номером і спитала, звідки вони мають її номер, адже вона вже давно не є клієнтом "Ощадбанку".

"Хлопець кинув слухавку і заблокував мій номер", – написала Мусаєва-Боровик.