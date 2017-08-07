21:45
7 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна
Вєсті Кремля
10:08, 6 серпня
Вєсті.UA. Задні думки Добкіна. Порошенко копією Путина
Вєсті.UA
21:23, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 20:00: Затримання українця, який поширював вірус Petya.A
Випуск новин
20:58, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Один з український банків заявив про намір припинити діяльність

20:35, сьогодні 2764 Читать новость на русском
"Апекс-банк" може припинити діяльність / Getty Images

23 серпня акціонери "Апекс-банку" на загальних зборах розглянуть питання припинення банківської діяльності фінансовою установою.

Про це йдеться в порядку денному зборів акціонерів фінустанови.

"Припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Названі найприбутковіші українські банки

Довідка: "Апекс-Банк" працює на ринку України з 2009 року. За інформацією НБУ основним власником банку є громадянин України Євген Кузнєцов. Станом на 1 січня 2017 року регулятивний капітал банку склав мінус 34,4 мільйона гривень.

Теги: Новини України НБУ Банки
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Китай
сьогодні, 21:00 Китай "показывает зубы" США и Индии
Іван Яковина 558
Готівковий курс валют 7 серпня: євро вперше за довший час почав дешевшати
сьогодні, 19:42 Готівковий курс валют 7 серпня: євро вперше за довший час почав дешевшати
425
Експерт: Україна говорить про гібридну війну. Росія ж відстоює національні інтереси
сьогодні, 20:01 Експерт: Україна говорить про гібридну війну. Росія ж відстоює національні інтереси
Євгенія Мазур 1528
Некомплект: чому в Кабміні все більше вільних крісел?
сьогодні, 19:00 Некомплект: чому в Кабміні все більше вільних крісел?
Інна Жолобович 2546
Новий політичний сезон. Прогноз на осінь від Володимира Фесенка
сьогодні, 17:03 Новий політичний сезон. Прогноз на осінь від Володимира Фесенка
Блог Медіа 1615
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
На Міноборони та Генштаб чекають зміни: Бірюков озвучив суть
 13 червня , 23:04
Головні новини 10 травня: гучні звільнення у поліції, підсумки розмови США та Росії по Україні
 11 травня , 08:04
У банку "ФК "Відкриття" спростовують наявність претензій до Фукса
 23 травня , 20:59
Фестиваль дитячих стартапів: як школярам допомагають втілювати мрії
20 квітня , 20:12
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук