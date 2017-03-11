Одне з українських міст оголосило боротьбу із суржиком

У Черкасах стартували лінгвістичні курси, які допоможуть позбутися суржика.

Викорінювати російські слова із повсякденного вжитку черкащанам взялись допомогти відомі у місті ведучі, театрали, журналісти, поети. Заняття безкоштовні. Їх ініціювала місцева книгарня і закликала долучитися до мовних курсів людей будь-якого віку.

Тематика занять різноманітна – від кулінарії до спорту. Також щоразу слухачі отримують домашні завдання.

На цих курсах я побачила жінок з тим самим страхом, що і я – почати щось говорити. При чому всередині у них вже "сидять" саме українські слова, "сидять" прекрасні словосполучення, колоритна вимова, але перші слова сказати їм важко,

– зазначила співведуча курсів української мови Ольга Касьянова.

Мовні курси розраховані на 16 занять і триватимуть до кінця квітня.

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