Одну з київських вулиць пропонують назвати іменем Богдана Гаврилишина

На сайті Київської міської ради з’явилась петиція, де запропоновану одну із столичних вулиць назвати на честь Богдана Гаврилишина.
Автор петиції пропонує перейменувати вулицю Ванди Василевської, яка, згідно з законом про декомунізацію, має бути перейменована.
Сама ж вулиця є бічною до проспекту Перемоги і знаходиться поблизу Міжнародного інституту менеджменту, який у Києві створив Богдан Гаврилишин.
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Нагадаємо, український, канадський, швейцарський економіст, громадський діяч, меценат, дійсний член Римського клубу Богдан Гаврилишин помер 26 жовтня 2016 року у Києві.
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