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Одну з київських вулиць пропонують назвати іменем Богдана Гаврилишина

08:24, сьогодні 446 Читать новость на русском
Богдан Гаврилишин
Богдан Гаврилишин / mskod.com

На сайті Київської міської ради з’явилась петиція, де запропоновану одну із столичних вулиць назвати на честь Богдана Гаврилишина.

Автор петиції пропонує перейменувати вулицю Ванди Василевської, яка, згідно з законом про декомунізацію, має бути перейменована.

Сама ж вулиця є бічною до проспекту Перемоги і знаходиться поблизу Міжнародного інституту менеджменту, який у Києві створив Богдан Гаврилишин.

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Нагадаємо, український, канадський, швейцарський економіст, громадський діяч, меценат, дійсний член Римського клубу Богдан Гаврилишин помер 26 жовтня 2016 року у Києві.

Теги: Київ декомунізація
Джерело: 24 Канал
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