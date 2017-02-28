Ознак життя практично нема, – Аброськін показав, як живе Авдіївка

Очільник Нацполіції Донецької області В’ячеслав Аброськін оприлюднив красномовні фото з багатостраждальної Авдіївки.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

У старому місті ознак життя практично нема. Проїхавши майже всією вулицею Колосова (колишня Кірова), побачив тільки одного перехожого. Але це тільки зовнішнє враження. Практично в кожному будинку на цій вулиці живуть люди, незважаючи на відсутність електрики, води та вугілля. Саме на цій вулиці розташовані 285 домоволодінь, з яких тільки 5 будинків не постраждали. Всі інші мають різні пошкодження від регулярних обстрілів бойовиками "ДНР" міста,

– прокоментував ситуацію у місті Аброськін.

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