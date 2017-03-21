Парасюк вступив у словесну перепалку з журналістом: опубліковано відео

Народний депутат Володимир Парасюк поскандалив з журналістом Андрієм Дзіндзею у кулуарах Верховної Ради під час обговорення подій, які відбулись 6 березня на одному з редутів блокади.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".

Журналіст Андрій Дзіндзя попросив, щоб Володимир Парасюк повернув йому начебто вкрадений телефон і карти пам'яті. Натомість нардеп завимагав у чоловіка, щоб він показав журналістське посвідчення. А якщо у журналіста щось зникло – порадив звернутись до правоохоронців.

"Якщо ти папуга – то йди в зоопарк. Якщо ти журналіст – покажи своє посвідчення. Поки я крил не бачу, значить ти не папуга", – так сказав Парасюк до журналіста.

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Нагадаємо, 6 березня нардеп Тетяна Чорновол приїхала до учасників блокади торгівлі з окупантами і почала грубо ображати чоловіків.



До слова, більше 2000 поліцейських поставили свої підписи під листом до керівництва України з проханням про зняття депутатської недоторканності з Володимира Парасюка. Цій ситуації передував конфлікт у Слов'янську.