Пасажир страшної ДТП в Луцьку назвав причину аварії

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У поліції припускали, що через спеку водій маршрутки погано себе почував і не впорався з кермуванням. Внаслідок цього автобус врізався в КАМАЗ.
В результаті аварії в Луцьку постраждало 15 осіб. Наразі стан трьох пасажирів медики оцінюють, як середньої важкості. Одна з постраждалих в реанімації. Утім лікарі запевняють, що життю поранених нічого не загрожує.
"З ДТП було доставлено всього 15 осіб. Одна жінка госпіталізована в реанімаційне відділення, двоє – в нейрохірургії. Характер травм – політравми: черепно-мозкові, переломи", – зазначив заступник головного лікаря Луцького травмпункту Андрій Смольянинов.
Читайте також: Lanos потрапив у страшну аварію на Вінниччині: в машині ніхто не вижив
Пасажири автобуса згадують події 4 серпня з жахом. Один із них на власні очі бачив, що трапилось. Чоловік запевняє, що водій знепритомнів за кермом.
"Водій втратив свідомість. Але він один, який вернувся і допомагав виносити з маршрутки людей, допомагав жінці вибратися", – розповів пасажир автобуса Володимир.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter