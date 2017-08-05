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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Пасажир страшної ДТП в Луцьку назвав причину аварії

15:16, сьогодні 986 Читать новость на русском

У поліції припускали, що через спеку водій маршрутки погано себе почував і не впорався з кермуванням. Внаслідок цього автобус врізався в КАМАЗ.

В результаті аварії в Луцьку постраждало 15 осіб. Наразі стан трьох пасажирів медики оцінюють, як середньої важкості. Одна з постраждалих в реанімації. Утім лікарі запевняють, що життю поранених нічого не загрожує.

"З ДТП було доставлено всього 15 осіб. Одна жінка госпіталізована в реанімаційне відділення, двоє – в нейрохірургії. Характер травм – політравми: черепно-мозкові, переломи", – зазначив заступник головного лікаря Луцького травмпункту Андрій Смольянинов.

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Пасажири автобуса згадують події 4 серпня з жахом. Один із них на власні очі бачив, що трапилось. Чоловік запевняє, що водій знепритомнів за кермом.

"Водій втратив свідомість. Але він один, який вернувся і допомагав виносити з маршрутки людей, допомагав жінці вибратися", – розповів пасажир автобуса Володимир.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Луцьк
Джерело: 24 Канал
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