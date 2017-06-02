Пасажирів літака "Львів – Стамбул" терміново евакуюють

У Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького евакуювали пасажирів та екіпаж літака "Львів – Стамбул" через повідомлення про замінування.

Як повідомляє прес-служба поліції, близько 13:20 працівники аеропорту повідомили правоохоронцям, що одна із пасажирок рейсу – 54-річна киянка – під час посадки заявила, що на літаку є бомба.

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Наразі вибухотехніки спільно з працівниками аеропорту проводять обстеження літака, на місці працює слідчо-оперативна група. Екіпаж літака та пасажири рейсу евакуйовані.